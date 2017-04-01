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عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 13:47 عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع | مجتمع
عاجل: نشرة إنذارية هامة للمغاربة وها أشنو غادي يوقع
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية، أن أمطارا رعدية قوية ومعتدلة محليا ستهم اليوم السبت ابتداء من الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل عددا من مناطق المملكة.

شوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية، أن أمطارا رعدية قوية ومعتدلة محليا ستهم اليوم السبت ابتداء من الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل عددا من مناطق المملكة.

وذكرت المديرية، في النشرة ، أن أمطارا قوية ستهم أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح ومراكش وشيشاوة.

كما ستهم أمطار رعدية معتدلة محليا أقاليم مكناس وفاس ومولاي يعقوب وصفرو والحاجب وميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة.

وستكون هذه الأمطار مصحوبة أحيانا برياح سرعتها ما بين 50 و 60 كلم في الساعة مع احتمال سقوط بر د بأقاليم الراشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات.

 

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شوف تيفي المغرب مصحوبة أمطار رياح

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