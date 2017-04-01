سكـــــوب و بالفيديو:الفنانة المغربية فاطمة تيحيحيت في القضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية فاطمة تيحيحت رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين نسبوا لها فيديو جنسي فاضح تحت عنوان'' الفنانة تيحيحت تمارس الجنس على المباشر''

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن الفنانة المغربية فاطمة تيحيحت رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين نسبوا لها فيديو جنسي فاضح تحت عنوان" الفنانة تيحيحت تمارس الجنس على المباشر"

و كشفت، تيحيحت من خلال أجرته معها "شوف تيفي" أنها توجهت للمصالح الأمنية ورفعت شكاية مباشرة ضد من روجوا هذا الفيديو على أنها هي .

و بلغة حزينة ممزوجة بالدموع، طالبت الفنانة المغربية من جمهورها عبر "شوف تيفي" بعدم تصديق هذه الروايات التي تريد فقط التشويش على حياتها و تشويه سُمعتها داخل الوسط الفني.



و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها" الأمر الذي نفته الفنانة المغربية جملة و تفصيلا.