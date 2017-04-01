سكـــــوب و بالفيديو:الفنانة المغربية فاطمة تيحيحيت في القضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن الفنانة المغربية فاطمة تيحيحت رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين نسبوا لها فيديو جنسي فاضح تحت عنوان" الفنانة تيحيحت تمارس الجنس على المباشر"
و كشفت، تيحيحت من خلال أجرته معها "شوف تيفي" أنها توجهت للمصالح الأمنية ورفعت شكاية مباشرة ضد من روجوا هذا الفيديو على أنها هي .
و بلغة حزينة ممزوجة بالدموع، طالبت الفنانة المغربية من جمهورها عبر "شوف تيفي" بعدم تصديق هذه الروايات التي تريد فقط التشويش على حياتها و تشويه سُمعتها داخل الوسط الفني.
و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها" الأمر الذي نفته الفنانة المغربية جملة و تفصيلا.
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