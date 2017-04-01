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سكـــــوب و بالفيديو:الفنانة المغربية فاطمة تيحيحيت في القضاء

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 13:33 سكـــــوب و بالفيديو:الفنانة المغربية فاطمة تيحيحيت في القضاء | ثقافة و فنون
سكـــــوب و بالفيديو:الفنانة المغربية فاطمة تيحيحيت في القضاء
علمت'' شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية فاطمة تيحيحت رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين نسبوا لها فيديو جنسي فاضح تحت عنوان'' الفنانة تيحيحت تمارس الجنس على المباشر''

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن الفنانة المغربية فاطمة تيحيحت رفعت دعوى قضائية ضد مجهولين نسبوا لها فيديو جنسي فاضح تحت عنوان" الفنانة تيحيحت تمارس الجنس على المباشر"

و كشفت، تيحيحت من خلال أجرته معها "شوف تيفي" أنها توجهت للمصالح الأمنية ورفعت شكاية مباشرة ضد من روجوا هذا الفيديو على أنها هي .

و بلغة حزينة ممزوجة بالدموع، طالبت الفنانة المغربية من جمهورها عبر "شوف تيفي" بعدم تصديق هذه الروايات التي تريد فقط التشويش على حياتها و تشويه سُمعتها داخل الوسط الفني.

و قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو فاضح يظهر سيدة و رجل يمارسان الجنس داخل أحد المكاتب تحت عنوان" قنبلة الأسبوع - فاطمة تيحيحيت المغنية الأمازيغية و عشيقها" الأمر الذي نفته الفنانة المغربية جملة و تفصيلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيحيحيت فيديو فاضح

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