محمد السادس يشتري 18 لوحة فنية لدى فنان كوبي ويدعوه لزيارة المغرب رفقة عائلته وأصدقائه شهر غشت المقبل ( صور) ﻿

لم يغادر الملك محمد السادس كوبا متجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية خاوي الوفاض، حين أقدم على شراء 18 لوحة فنية لفنان كوبي شهير يدعى مشيل ميرابال، أثناء تواجده بإحدى الجزر الكوبية بداية شهر أبريل

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لم يغادر الملك محمد السادس كوبا متجها نحو الولايات المتحدة الأمريكية خاوي الوفاض، حين أقدم على شراء 18 لوحة فنية لفنان كوبي شهير يدعى مشيل ميرابال، أثناء تواجده بإحدى الجزر الكوبية بداية شهر أبريل الجاري.

ووفقا لما أورده موقع '' سيبير كوبا''، فإن هذه الأعمال الفنية التي اشتراها الملك أثناء تواجده في جولة سياحية رفقة عائلته بجزر كوبية، ستوزع بين المتحف المغربي بالرباط، وبعضها بالمقر الجديد لسفارة المغرب بالعاصمة هافانا، وأيضا بالإقامة الملكية. وطلب الملك محمد السادس، وفق المصادر الإعلامية الكوبية من الفنان الكوبي، رسم بعض أعماله الفنية بجدران أشهر شارع بمدينة مراكش.

وذكر الموقع الكوبي أن الملك يسعى من خلال هذه المبادرات إلى إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا والتي عرفت جمودا ظل لسنوات بسبب موقف كوبا الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وحصل الفنان الكوبي بمنحة بغرض إقامة معرض فني بالمغرب شهر شنبر القادم، كما وجه العاهل المغربي دعوة خاصة للفنان نفسه من أجل الحضور للمغرب شهر غشت المقبل بمعية أسرته وأصدقائه.

ونشر الفنان المذكور مجموعة من الصور التي جمعته بالملك محمد السادس حيث سلمه أعماله الفنية وتوقيع شخصي بعبارة '' هذه لصاحب الجلالة مع كل الاحترام والتقدير''.