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خطير .. استنفار أمني بعد العثور على ''رِجْل'' آدمية مبثورة بالقليعة و هذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 13:04 خطير .. استنفار أمني بعد العثور على رِجْل آدمية مبثورة بالقليعة و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير .. استنفار أمني بعد العثور على ''رِجْل'' آدمية مبثورة بالقليعة و هذه هي التفاصيل الصادمة
أصيب عدد من الموطنين ليلة أمس الجمعة بالصدمة بأحد أزقة مدينة القليعة بعد عثورهم على رجل آدمية مبثورة عثر عليها ملقات في الشارع العام .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أصيب عدد من الموطنين ليلة أمس الجمعة بالصدمة بأحد أزقة مدينة القليعة بعد عثورهم على رجل آدمية مبثورة عثر عليها ملقات في الشارع العام .

و ذكرت مصادر أمنية لـ"شوف تيفي" من مدينة القليعة أنه وحسب المعطيات المتوفرة فإن الرجل المبثورة التي تم العثور عليها تعود لأحد المتسولين الذي تعرض لحادثة سير خطيرة بمدخل بيوكرى مساء أمس الجمعة في حدود الساعة العاشرة ليلا ، حيث كانتسيارة أجرة قد صدمته في جنح الليل و لاذت بالفرار فبقيت رجله اليمنى عالقة فوق هيكل السيارة إلى أن وقعت قرب أحد الحمامات بأحد الأزقة .

و ذكر المصدر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت بتسليم القدم المعثور عليها من أجل اتمام التحقيق في حادثة السير المرفوق بجنحة الفرار, و كان الحادث قد خلف استنفار أمنيا لدى السلطات المحلية والدرك الملكي بالقليعة فيما لازال البحث جاريا عن مرتكب هذا الحادث .

‫شوف تيفي

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القليعة شوف تيفي محكمة الاستئناف النيابة العامة/ رجل آدمية

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