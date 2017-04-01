الطريق تقتل من جديد .. حادث سير مروع بأكادير و هذه هي التفاصيل ﻿

لقي شاب حتفه ليلة أمس الجمعة بعد تعرضه لحادث سير خطير على مستوى الطريق المزدوج بحي ''أدمين'' القريب من المركب الثقافي لأيت ملول بإقليم أكادير .

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لقي شاب حتفه ليلة أمس الجمعة بعد تعرضه لحادث سير خطير على مستوى الطريق المزدوج بحي "أدمين" القريب من المركب الثقافي لأيت ملول بإقليم أكادير .



و ذكرت مصادر محلية أن الضحية اصطدم بشكل قوي بواسطة دراجته النارية بسيارة خفيفة أسلم بعدها و بشكل مباشر الروح لباريها .



ومباشرة بعد وقوع الحادث انتقلت عناصر الأمن إلى مكان الحادث المروري, حيث تمت معاينة الحادثة قبل أن تنقل سيارة الاسعاف جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني .