مثير و بالفيديو : ''ترامب'' يمنع فنانة مغربية مشهورة من دخول أمريكا و هذه هي التفاصيل ﻿

عبرت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي عن استيائها الكبير من قرار السفارة الأمريكية بالمغرب عدم منحها تأشيرة الدخول إلى أمريكا من أجل إحياء حفل فني مرتقب يوم الأحد المقبل بــ''ويتش بالم بيتش''

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



عبرت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي عن استيائها الكبير من قرار السفارة الأمريكية بالمغرب عدم منحها تأشيرة الدخول إلى أمريكا من أجل إحياء حفل فني مرتقب يوم الأحد المقبل بــ"ويتش بالم بيتش" بولاية "فلوريدا" , معربة عن أسفها الكبير و اعتذارها لأفراد الجالية المغربية بأمريكا الذين كانوا ينتظرون زيارتها الأولى لهذا البلد منذ مدة.

و قالت "العروسي" خلال اتصال هاتفي بقناة "شوف تيفي" , أنها تفاجأت من رفض طلبها الحصول على "تأشيرة" دخول التراب الأمريكي بعدما تلقت دعوة من أجل إحياء حفل فني بأمريكا بتاريخ 30 أبريل و الذي يصادف يوم غد الأحد .

و قالت الفنانة المغربية خلال ذات الاتصال أنها وضعت كافة الوثائق الضرورية منذ حوالي 20 يوما من أجل الحصول على التأشيرة , حيث باشرت السفارة كافة الاجراءات و البحث و التحريات اللازمة ليظل جواب الحصول على "الفيزا" معلقا , لتقوم "العروسي" بمراسلة السفارة عن طريق البريد الالكتروني و بالفعل توصلت بإيجابيات مفادها أن طلبها لازال قيد الدراسة و البحث واصفة الأمر كما لو أنه يتعلق بارهابية تود الحصول التأشيرة من أجل دخول أمريكا حسب تعبيرها "العروسي" .

و أضافت "العروسي" أنه و مع دنو موعد الحفل أصبح المنظمون يتصلون بالفنانة المذكورة من أجل التعرف على تاريخ حلولها بأمريكا من أجل أخد تذاكر الطائرة و الحجز بالفندق , في ذات السياق الفنانة المغربية توصلت أخيرا باتصال هاتفي من السفارة يوم الأربعاء تخبرها بضرورة العودة من أجل مقابلة شفهية ثانية, و بالفعل قامت "فاطمة الزهراء" بزيارة السفارة للمرة الثانية رفقة زوجها لتصدم و بعد عدد من الأسئلة برفض طلبها بدون سبب.

و حسب ما جاء في وثيقة الرفض فإن الفنانة المغربية غير مؤهلة للدخول للتراب الأمريكي و أن هناك إمكانية لعدم العودة إلى المغرب , بالرغم من أن "العروسي" عززت طلبها بصورة الحفل الذي ستحييه بأمريكا و بصورة لحفل افتتاحها لمهرجان "موازين" يوم 12 ماي المقبل بالإضافة الى عدد من الحفلات التي ستحييها بالمغرب في الشهر المقبل , و نسخ من جواز سفرها الحافل بعدد من التأشيرات إلى عدد من دول العالم ناهيك عن تسديد مبلغ 5000 درهم كرسوم للحصول على هاته التأشيرة .

و قدمت "فاطمة الزهراء لعروسي" من خلال "شوف تيفي" اعتذارها لكل أفراد الجالية المغربية بأمريكا عن تعذر حضورها لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها .

من جهة أخرى تستعد الفنانة المغربية إلى طرح أغنية سينغل جديدة في الأيام القليلة المقبلة بالإضافة الى مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان "موازين " لسنة 2016 .

و ختم لعروسي حديثها بالتأكيد عن فخرها الكبير بالأصداء الطيبة التي لقيتها شخصية "خناتة" التي أدتها في مسلسل " القلب المجروح" بالإضافة الى أغنية الجنيريك "الزمورية" كما وعدت جمهورها المغربي داخل و خارج أرض الوطن بالمزيد من الأعمال الجديدة و المتميزة.