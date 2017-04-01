ضجة في الفايسبوك والسبب حافلات القنيطريين ﻿

شوف تيفي:
خلقت صورة حافلة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة زوبعة من السخرية المغلفة بالغضب في صفوف رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نظرا للحالة الميكانيكية المتهالكة لها من جهة و لحالة الفوضى و التسيب التي تعيشها من جهة أخرى.
و تسائل عدد من النشطاء عن سبب غياب أي مراقبة و صيانة لهذا الأسطول من الحافلات في مدينة صناعية يستعمل فيها عدد من الواطنين و العمال و الطلبة و التلاميذ هذه الوسيلة من أجل التنقل .
و عبر نشطاء الفايسبوك خصوصا المنحدرين من مدينة القنيطرة عن سخطهم من تردي أوضاع حافلاتهم مطالبين بجلب حافلات تراعي كرامة المواطنين و تطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يعمدون إلى تخريب هذه الحافلات.
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