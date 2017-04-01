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ضجة في الفايسبوك والسبب حافلات القنيطريين

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 12:46 ضجة في الفايسبوك والسبب حافلات القنيطريين | حوادث و حقوق
ضجة في الفايسبوك والسبب حافلات القنيطريين
خلقت صورة حافلة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة زوبعة من السخرية المغلفة بالغضب في صفوف رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' نظرا للحالة الميكانيكية المتهالكة لها من جهة و لحالة الفوضى و التسيب التي

شوف تيفي:

 خلقت صورة حافلة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة زوبعة من السخرية المغلفة بالغضب في صفوف رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" نظرا للحالة الميكانيكية المتهالكة لها من جهة و لحالة الفوضى و التسيب التي تعيشها من جهة أخرى.

و تسائل عدد من النشطاء عن سبب غياب أي مراقبة و صيانة لهذا الأسطول من الحافلات في مدينة صناعية يستعمل فيها عدد من الواطنين و العمال و الطلبة و التلاميذ هذه الوسيلة من أجل التنقل .

و عبر نشطاء الفايسبوك خصوصا المنحدرين من مدينة القنيطرة عن سخطهم من تردي أوضاع حافلاتهم مطالبين بجلب حافلات تراعي كرامة المواطنين و تطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يعمدون إلى تخريب هذه الحافلات. 

 

‫شوف تيفي

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القنيطرة الأسطول شوف تيفي الحالة الميكانيكية

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