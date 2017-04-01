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وأخيرا.. الأمن يُوقف ''عصابة القاصرين'' التي خربت مؤسسات تعليمية بأولاد تايمة

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 12:21 وأخيرا.. الأمن يُوقف عصابة القاصرين التي خربت مؤسسات تعليمية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
وأخيرا.. الأمن يُوقف ''عصابة القاصرين'' التي خربت مؤسسات تعليمية بأولاد تايمة
بعد عملية ترصد طويلة وشكايات متتالية حول السرقة والعبث بمحتويات مؤسسات تعليمية، نجحت مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، يوم أمس الجمعة 28 أبريل، في فك لغز الإعتداءات المتوالية التي طالت، مؤخرا،

شوف تيفي

بعد عملية ترصد طويلة وشكايات متتالية حول السرقة والعبث بمحتويات مؤسسات تعليمية، نجحت مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، يوم أمس الجمعة 28 أبريل، في فك لغز الإعتداءات المتوالية التي طالت، مؤخرا، مؤسسة تعليمية بالمدينة، وذلك بعدما توصلت إلى هويات المشتبه فيهم بارتكاب هذه الاعتداءات وإيقافهم.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن مصالح الأمن توصلت أخيرا بشكايات إدارة مؤسسة تعليمية ابتدائية تشتكي من اعتداءات تستهدف مرافق المؤسسة، كانت آخرها يوم أمس، إذ عمد الجناة إلى تخريب مرافقها والعبث بمحتويات مجموعة من الفصول الدراسية وتدنيس جدرانها بالغائط.

وعلى إثر ذلك، جندت مفوضية الشرطة مصالحها لفك لغز هذه الاعتداءات، فتمكنت من الوصول إلى هوية أحد المشتبه فيهم بارتكاب هذا العمل التخريبي، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 16 سنة، قبل أن تسفر الأبحاث التي أنجزت في إطار هذه القضية من إيقاف 4 قاصرين آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، يشتبه في مشاركتهم في هذا الفعل الجرمي.

وتم وضع الموقوفين تحت المراقبة المحروسة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المؤسسات التعليمية مفوضية الشرطة أولاد تايمة السرقة شوف تيفي

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