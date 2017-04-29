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بن كيران يلتقط صورا جديدة من الديار المقدسة خلال تأديته مناسك العمرة

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 11:46 بن كيران يلتقط صورا جديدة من الديار المقدسة خلال تأديته مناسك العمرة | بوليتيك
بن كيران يلتقط صورا جديدة من الديار المقدسة خلال تأديته مناسك العمرة
ظهرت صورة جديدة لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، وهو يرتدي الإحرام رفقة أحد المواطنين بالديار السعودية.

شوف تيفي

ظهرت صورة جديدة لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، وهو يرتدي الإحرام رفقة أحد المواطنين بالديار السعودية.

ورغم غياب أي معلومات حول المكان الذي التقطت فيه الصورة وبن كيران مرتديا الإحرام، إلا أن مقرب من بن كيران أكد تواجده في الديار السعودية منذ السبت الماضي، حيث سافر بن كيران نحو الديار المقدسة يوما فقط عقب التصويت على البرنامج الحكومي.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران سيقضي أكثر من عشرة أيام بالديار المقدسة متنقلا بين مكة والمدينة المكرمتين، في حين تم تأجيل للمرة الثالثة على التوالي إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث ينتظر عقد إجتماع حاسم مباشرة بعد عودة عبد الإله بن كيران من السعودية.

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الحكومة عبد الإله بن كيران مكة والمدينة السعودية شوف تيفي

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