بعد صراع دبلوماسي شرس...مجلس الأمن ينتصر للمغرب ويفشل مساعي ''البوليساريو'' ﻿

رغم الدسائس والحملة الشرسة التي تقودها الجزائر وحلفائها من وراء الستار باستغلال جبهة البوليساريو، إنتصر مجلس الأمن في قراره الأخير للمطالب الأساسية التي جعلها المغرب خطا أحمر لاينبغي تجاوزها

شوف تيفي



رغم الدسائس والحملة الشرسة التي تقودها الجزائر وحلفائها من وراء الستار باستغلال جبهة البوليساريو، إنتصر مجلس الأمن في قراره الأخير للمطالب الأساسية التي جعلها المغرب خطا أحمر لاينبغي تجاوزها لقبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء المغربية بما يخدم مصالح ساكنتها.



ولعل أول نقطة في القرار الذي أرعب قادة الأطروحة الإنفصالية، وجعلهم يغادرون منطقة الكركرات قبل إجتماع مجلس الأمن، هو مطالبة مجلس الأمن جبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري و الكامل و الغير مشروط من منطقة "الكركارات"، والذي يعتبر ضربة موجعة سيتحمل قادة الانفصال نتائجها كاملة سواء من داخل مخيمات تندوف أو من داخل قصر "المرادية" بالعاصمة الجزائر.



وإضافة لما سبق، ورغم مطالب البوليساريو بسحب صياغة نص قرار مجلس الأمن من الدول التي تعتبرها منحازة للمغرب، جاءت عبارة "ساكنة الصحراء" لأول مرة منذ أتفاقية إطلاق النار لسنة 1991، مايعني بداية قبول المنتظم الدولي للمقترح المغربي الذي أعتبر بشهادة الجميع حلا متقدما للملف وهو "الحكم الذاتي"، مع وجوب احترام جميع الأتفاقيات العسكرية الموقعة بين طرفي النزاع مع بعثة المينورسو.



وفي سابقة لمجلس الأمن، طالب مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته خلال 30 يوما، بإنسحاب البوليساريو من منطقة "الكركرات"، حيث أكد القرار الأممي بالبحث عن أفضل السبل لإنجاز الهدف، مع الدعوة لمنح قوات المينورسو كافة الإمكانيات للقيام بدورها، والحيلولة دون إعتراض الشاحنات التجارية التي تمر منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا.

وحسب المتتبعين للموضوع، فهذه القرارات المهمة والتي تصب في صالح إنهاء الصراع المفتعل ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث شهدت العاصمة الاقتصادية لأمريكا "نيويورك" تحركات دبلوماسية واسعة النطاق، حيث أن الجزائر خصصت جميع إمكانياتها الدبلوماسية وتحريك "اللوبي التابع لها داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة" لكن من دون جدوى، رغم الضغط الروسي لتأخير قرار مجلس الأمن ليومين أخرين منذ يوم الخميس الماضي الذي كان مقررا فيه الإجتماع.