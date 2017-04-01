جامعة تطوان تُسارع الزمن لاحتواء '' الفضيحة'' الجنسية لأستاذ جامعي و تفتح تحقيقا في الموضوع ﻿

تسارع إدارة جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، الزمن من أجل احتواء الفضيحة المدوية التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان، بعد أن فجرت طالبة فضيحة من العيار الثقيل، بطلها أستاذ بالكلية نفسها،

شوف تيفي

تسارع إدارة جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، الزمن من أجل احتواء الفضيحة المدوية التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان، بعد أن فجرت طالبة فضيحة من العيار الثقيل، بطلها أستاذ بالكلية نفسها، يُمَكن طالباته من نقاط خيالية مقابل خدمات جنسية.

وأوردت مصادر محلية أن رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم استنفروا كل طاقاتهم لحماية ''سمعة الجامعة''، حيث قام العميد بجمع كل الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، واتصل بشكل مستعجل برئيس الجامعة وباقي المكتب الإداري للكلية، بهدف احتواء هذه الفضيحة الأخلاقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت تداعيات القضية إلى أعلى مستويات مركز القرار، حيث استفسرت الوزارة المكلفة بقطاع التعليم العالي رئيس الجامعة عن حيثيات القضية، فين حين قام رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، باطلاع المسؤولين المركزيين بالوزارة على آخر تطورات هذه الفضيحة التي شكلت ضربة قوية لسمعة جامعة تطوان بشكل خاص وللتعليم الجامعي بشكل عام

وكشف مصدر لـ ''شوف فيفي'' أن اتصالات أجريت بين مسؤولين حكوميين حول الفضيحة، مؤكدا بوجود تحقيق في الموضوع، وأن المجلس التأديبي للجامعة سينعقد للبث في الحادثة، لكن لا شيء حسم لحد الآن.