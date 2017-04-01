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حضيو ولادكم ..''مول الحلوة '' غتاصب طفل صغير بطنجة و ها كيفاش حصل

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 11:17 حضيو ولادكم ..مول الحلوة غتاصب طفل صغير بطنجة و ها كيفاش حصل | حوادث و حقوق
حضيو ولادكم ..''مول الحلوة '' غتاصب طفل صغير بطنجة و ها كيفاش حصل
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الحادية عشرة لمدينة طنجة من توقيف بائع حلوى متجول أمس الجمعة بعد ارتكابه لاعتداء جنسي في حق طفل قاصر .

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الحادية عشرة لمدينة طنجة من توقيف بائع حلوى متجول أمس الجمعة بعد ارتكابه لاعتداء جنسي في حق طفل قاصر .

وذكرت مصادر محلية أن والدة الضحية قامت في وقت سابق بتحرير شكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الحادية عشرة للمدينة ، بعد تعرض ابنها القاصر لاعتداء جنسي من طرف مجهول, بعد أن اكتشفت تغيرا في سلوك ابنها .

عناصر الأمن و بعد مباشرتها لتحرياتها الميدانية توصلت إلى تحديد هوية الجاني بائع الحلوى الثلاثيني و الذي كان يستدرج القاصر بعد مغادرته للمدرسة بحي "بوخالف, من خلال تقديم قطع حلوى له و مرافقته إلى مكان خلاء حيث يمارس عليه طقوسه الشاذة .

و أضافت المصادر أن عناصر الشرطة قامت بعرض الجاني على الطفل القاصر و الذي تعرف عليه , بسرعة قبل أن تحيله على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث الذي يجري باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة , من أجل عرضه على المحكمة للنظر في ملفه.

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عناصر الشرطة القضائية التحرياتها الميدانية الطفل القاصر المصلحة الولائية للشرطة شوف تيفي

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