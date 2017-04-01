عاجل:فاجعة حقيقية تهز مدينة أزيلال بعد وفاة 3 أشخاص ﻿

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال بسبب سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال.

شوف تيفي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال بسبب سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال.

وأوضحت السلطات المحلية لإقليم أزيلال، في بلاغ تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أنها تدخلت إلى جانب عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أن حالة المصابين استدعت نقلهم عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش.

ورجح المصدر ذاته أنه يفترض أن أسباب الحريق، بحسب المعطيات الأولية، تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة، مشيرا إلى فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.