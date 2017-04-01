عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع ﻿

فضيحة من العيار الثقيل بطلتها فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وطبيب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة القباب بإقليم خنيفرة اليوم السبت، من فك خيوطها الأولى.

"شوف تيفي"

فضيحة من العيار الثقيل بطلتها فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وطبيب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة القباب بإقليم خنيفرة اليوم السبت، من فك خيوطها الأولى.



فحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الدرك الملكي التابعين لسرية مركز القباب بإقليم خنيفرة، وخلال قيامهم بمهامهم المتعلقة بمراقبة السيارات بالحاجز القضائي "باراج" خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، أثار وقوف سيارة من نوع بيكوب بمحطة الوقود المقابلة لحاجزهم الأمني شكوكهم، بعد ترجل فتاة منها وهي تتوجع من الألم، ما دفع بدركي إلى استفسار سائق السيارة والفتاة التي اعترفت على الفور بأن انهيار حالتها الصحية يعود إلى قيامها بعملية إجهاض "كورطاج".



وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة صرحت لرجال الدرك الملكي، بأنها أجرت عملية إجهاض للتخلص من حمل ناجم عن علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أن طبيبا بعيادة خاصة بخنيفرة، قام بهذه العملية مقابل حصوله على مبلغ مالي مهم، لتسارع مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق بتنسيق مع النيابة العامة الخاصة.

وأكد ذات المصدر أن سائق "البيكوب" تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل الفتاة نحو المستشفى الإقليمي بخنيفرة حتى تحصل على الإسعافات الضرورية، بينما تم فتح تحقيق للكشف عن مكان تواجد الطبيب الذي غادر عيادته إلى وجهة غير معلومة بعد علمه بقيام مصالح الدرك الملكي بالبحث عنه.