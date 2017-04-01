 عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة الجنس مقابل النقط لأستاذ الرياضيات | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" لأستاذ الرياضيات

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات الكريموجين على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي

المغرب يُرحب بالمصادقة على القرار الذي يمدد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية | بوليتيك

المغرب يُرحب بالمصادقة على القرار الذي يمدد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية

مجلس الأمن يشيد بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون في قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

مجلس الأمن يشيد بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون في قضية

عبد الرحمان اليوسفي يكشف لسعد الدين العثماني العلاقة التي تربطه مع الأمين العام للأمم المتحدة | بوليتيك

عبد الرحمان اليوسفي يكشف لسعد الدين العثماني العلاقة التي تربطه مع الأمين العام للأمم المتحدة

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة | حوادث و حقوق

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 11:00 عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع
فضيحة من العيار الثقيل بطلتها فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وطبيب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة القباب بإقليم خنيفرة اليوم السبت، من فك خيوطها الأولى.

"شوف تيفي"

فضيحة من العيار الثقيل بطلتها فتاة تبلغ من العمر 19 سنة وطبيب، تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة القباب بإقليم خنيفرة اليوم السبت، من فك خيوطها الأولى.

فحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجال الدرك الملكي التابعين لسرية مركز القباب بإقليم خنيفرة، وخلال قيامهم بمهامهم المتعلقة بمراقبة السيارات بالحاجز القضائي "باراج" خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، أثار وقوف سيارة من نوع بيكوب بمحطة الوقود المقابلة لحاجزهم الأمني شكوكهم، بعد ترجل فتاة منها وهي تتوجع من الألم، ما دفع بدركي إلى استفسار سائق السيارة والفتاة التي اعترفت على الفور بأن انهيار حالتها الصحية يعود إلى قيامها بعملية إجهاض "كورطاج".

وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة صرحت لرجال الدرك الملكي، بأنها أجرت عملية إجهاض للتخلص من حمل ناجم عن علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أن طبيبا بعيادة خاصة بخنيفرة، قام بهذه العملية مقابل حصوله على مبلغ مالي مهم، لتسارع مصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق بتنسيق مع النيابة العامة الخاصة.

وأكد ذات المصدر أن سائق "البيكوب" تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل الفتاة نحو المستشفى الإقليمي بخنيفرة حتى تحصل على الإسعافات الضرورية، بينما تم فتح تحقيق للكشف عن مكان تواجد الطبيب الذي غادر عيادته إلى وجهة غير معلومة بعد علمه بقيام مصالح الدرك الملكي بالبحث عنه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خنيفرة الاجهاض مصالح الدرك الملكي البيكوب المستشفى الإقليمي خنيفرة النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة الجنس مقابل النقط لأستاذ الرياضيات | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" لأستاذ الرياضيات

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات الكريموجين على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة | حوادث و حقوق

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صلاتي بصوت رائع للمنشد عادل | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو صلاتي بصوت رائع للمنشد عادل

أم تبكي بحرقة و توجه نداء مؤثرا للملك بسبب مرض ابنها النادر..ولدي خاصو 4 المليون ديال العلاج و هاذ الدواء كايعطيوه فالدولة غير للعسكر.. سيدنا عييناه بمشاكلنا ولكن بغيتو يعالج ليا ولدي | حالة خاصة

أم تبكي بحرقة و توجه نداء مؤثرا للملك بسبب مرض ابنها النادر..ولدي خاصو 4 المليون ديال العلاج و هاذ الدواء كايعطيوه فالدولة غير للعسكر.. سيدنا عييناه بمشاكلنا ولكن بغيتو يعالج ليا ولدي

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد الرئيس البرازيلى فى ساو باولو | قنوات أخرى

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد الرئيس البرازيلى فى ساو باولو

مستشار النمسا يفاحئ مواطنيه بلباس موزعي البيتزا | زووم

مستشار النمسا يفاحئ مواطنيه بلباس موزعي البيتزا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل..فضيحة : طبيب دار الإجهاض لفتاة حامل بطريقة غير شرعية بخنيفرة..وها شنو وقع

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة الجنس مقابل النقط لأستاذ الرياضيات | حوادث و حقوق

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" لأستاذ الرياضيات

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات الكريموجين على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤولين بالصحة اختلسوا 6 ملايير

﻿ ﻿
اليوم 10:47 GMT

عاجل:هذا ما وقع بجامعة تطوان بعد فضيحة "الجنس مقابل النقط" لأستاذ الرياضيات

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.