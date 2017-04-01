 ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع ﻿
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ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 10:42 ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات الكريموجين على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
ياربي السلامة .. عصابة ملثمة رشات ''الكريموجين'' على شاب فبحر العرائش و خطفو ليه صاحبتو وهاشنو وقع
شهد شاطئ عين شقة القريب من مدينة العرائش مساء أمس الجمعة حادثا هوليوديا بعد أن قام ملثمان بالاعتداء على شاب و سلبه ما بحوزته و اختطاف صديقته . .

شوف تيفي :

شهد شاطئ عين شقة القريب من مدينة العرائش مساء أمس الجمعة حادثا هوليوديا بعد أن قام ملثمان بالاعتداء على شاب و سلبه ما بحوزته و اختطاف صديقته . .

و ذكرت مصادر محلية أن الشابيين كانا يستمتعان بمنظر البحر على مستوى منطقة عين شقة و الذي تمت تهيئته مؤخرا، قبل أن يباغتهما ملثمان عمدا على رش الشاب بمادة ”الكريموجين” الخطيرة قبل أن يختطفا الفتاة و يلوذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة .

و أردفت المصادر أن المهاجمين قاما بسلب الشابة كل ما بحوزتها من حلي و هاتف نقال و بعض النقود قبل أن يطلقا سراحها.

و فور علمها بالحادث تنقلت عناصر أمن العرائش إلى مسرح الجريمة حيث قام رجال الأمن بتمشيط المكان من أجل توقيف أفراد هذه العصابة , و التي يرجح أن يكونا قد نفذا عمليات سرقة بالعنف بنفس المكان مرات متكررة.

‫شوف تيفي

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الكليموجين شوف تيفي العصابة يلوذا بالهرب العرائش

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