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بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 10:15 بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع
بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي
أثارت صورة شرطي يؤدي واجبه المهني اتجاه سيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الناظور، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' , حيث حصد العديد من الاعجاب و التعاليق المتميزة التي ثمنت العمل

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أثارت صورة شرطي يؤدي واجبه المهني اتجاه سيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الناظور، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" , حيث حصد العديد من الاعجاب و التعاليق المتميزة التي ثمنت العمل المهني لهذا الشرطي.

و أظهرت الصورة التي تم تداولها شرطي قام بتحرير مخالفة لسيارة تابعة للدولة قامت بارتكاب مخالفة مرورية , مطبقا القانون بحدافره قبل أن يطلب من عربة جر حمل السيارة المذكورة .

و كان نشطاء فايسبوكيون قد نشروا صور عدد من رجال الأمن و هم يطبقون القانون في وجه الجميع مما جعل هؤلاء الأمنيين يحظوْن باحترام و تقدير كبير من طرف رواد الفضاء الأزرق و الذين كانوا قد أطلقوا في سابق حملات من أجل أن يطبق القانون في حق الجميع .

‫شوف تيفي

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شرطي شوف تيفي مخالفة تابعة للدولة نشطاء فايسبوكيون

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