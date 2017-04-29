بعد الجدل: شرطي طْبق القانون على سيارة الدولة يُشعل الفايسبوك المغربي ﻿

أثارت صورة شرطي يؤدي واجبه المهني اتجاه سيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الناظور، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' , حيث حصد العديد من الاعجاب و التعاليق المتميزة التي ثمنت العمل

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أثارت صورة شرطي يؤدي واجبه المهني اتجاه سيارة تابعة لإحدى الجماعات بمدينة الناظور، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" , حيث حصد العديد من الاعجاب و التعاليق المتميزة التي ثمنت العمل المهني لهذا الشرطي.

و أظهرت الصورة التي تم تداولها شرطي قام بتحرير مخالفة لسيارة تابعة للدولة قامت بارتكاب مخالفة مرورية , مطبقا القانون بحدافره قبل أن يطلب من عربة جر حمل السيارة المذكورة .

و كان نشطاء فايسبوكيون قد نشروا صور عدد من رجال الأمن و هم يطبقون القانون في وجه الجميع مما جعل هؤلاء الأمنيين يحظوْن باحترام و تقدير كبير من طرف رواد الفضاء الأزرق و الذين كانوا قد أطلقوا في سابق حملات من أجل أن يطبق القانون في حق الجميع .



