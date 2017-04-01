عبد الرحمان اليوسفي يكشف لسعد الدين العثماني العلاقة التي تربطه مع الأمين العام للأمم المتحدة ﻿

كشف محمد يتيم من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن زيارة قام بها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للوزير الأول في حكومة التناوب عبد الرحمن اليوسفي .

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كشف محمد يتيم من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، عن زيارة قام بها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للوزير الأول في حكومة التناوب عبد الرحمن اليوسفي .

ووصف يتيم عبد الرحمان اليوسفي بالمناضل الكبير، موضحا بالقول" وجدناه في صحة وعافية ، أبى إلا أن يستقبلنا في باب العمارة وينزل من جديد معنا ليودعنا ،عناية ملكية متواصلة بصحته ، ذاكرة متقدة ، حس وطني عالي ، ما زال يتابع تطورات وتفاصيل القضية الوطنية وآخر مستجداتها ويتذكر لحظات التضامن مع حركة التحرر في الجزائر واختطاف قيادة جبهة التحرير والصداقة التي كانت تربطه بكوتيريس الامين العام الحالي للأمم المتحدة ، والحاجة الى تطوير العلاقة بالبرتغال وتوطيدها ، والدكتور الخطيب والراحل أمحمد بوستة والايام الاخيرة للملك الراحل الحسن الثاني ".



وتابع يتيم كشف محتوى الزيارة التي تزامنأ وعشية إجتماع مجلس الامن حول الصحراء، متحدثا عن خصال ومواقف عبد الرحمان اليوسفي بالقول ، "ومن الحكم البالغة التي استقاها من خلال مخالطته لعدة شخصيات سياسية محنكة الحرص ما أمكن على حسن الجوار لان فساد البين مع الجيران مكلف وقد يصبح صعب الاصلاح".