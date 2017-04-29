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شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة | حوادث و حقوق

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة

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شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 07:02 شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة | حوادث و حقوق
شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة
ذكرت مصادر محلية أن فتاة عشرينية قامت ليلة الجمعة-السبت من تحطيم الزجاج الخلفي لإحدى السيارات المركونة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي

 

ذكرت مصادر محلية أن فتاة عشرينية قامت ليلة الجمعة-السبت من تحطيم الزجاج الخلفي لإحدى السيارات المركونة بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة القنيطرة.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن المعنية بالأمر نزلت من سيارتها بيضاء اللون ثم توجهت إلى سيارة من نوع ميرسديس كانت مركونة بالشارع المذكور لتُقدم على تحطيم زجاجها الخلفي بشكل هستيري بواسطة عصا، ثم غادرت المكان مسرعة وذلك أمام اندهاش الحاضرين.

هذا وقد تم إشعار السلطات الأمنية بالحادث من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

شوفو بنت الفشوش شنو دارت في قنيطرة

 

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