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مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمواصفات عالية سيرى النور سنة 2018 بالدار البيضاء

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 05:58 مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمواصفات عالية سيرى النور سنة 2018 بالدار البيضاء | بوليتيك
مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمواصفات عالية سيرى النور سنة 2018 بالدار البيضاء
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في نفس المكان الذي كان يحتضن المقر القديم بشارع ابراهيم الروداني والمعروف بكوميسارية المعاريف.

شوف تيفي

 شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في نفس المكان الذي كان يحتضن المقر القديم بشارع ابراهيم الروداني والمعروف بكوميسارية المعاريف.

وحسب يومية الأحداث المغربية التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن المقر الجديد سيشغل وعاءا عقاريا بمساحة إجمالية تناهز 25 ألف متر مربع في تبلغ مساحة البناية 5آلاف متر مربع بثمانية طوابق وطابقين تحت أرضيين وهو عبارة عن مجمع أمني سيضم مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية ومصلحة حوادث السير، ودائرة أمنية تابعة لمنطقة أمن أنفا بالدارالبيضاء.

وأضافت ذات المصادر، أنه سيتم بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفق مواصفات هندسية وتقنية حديثة تحترم خصوصية المقرات الأمنية وتوفر فضاءات استقبال المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم إخلاء مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الشهر المنصرم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني استعدادا لهدمه.

 

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