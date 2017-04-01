صادم عضو بالبيجيدي:مناقشة البرلمان لقانون المالية مخالف للدستور ﻿

كشف العضو بحزب العدالة والتنمية والموظف بمصالح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ''أحمد أكنتيف''، أن ''الاستمرار في مناقشة مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة خروج بيّن عن روح

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كشف العضو بحزب العدالة والتنمية والموظف بمصالح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ''أحمد أكنتيف''، أن ''الاستمرار في مناقشة مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة خروج بيّن عن روح الدستور''.

وأضاف زوج البرلمانية المثيرة للجدل ''آمنة ماء العينين'' في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أن ''قانون المالية هو أداة تنزيل الحكومة لبرنامجها، ولا يعقل أن تستمر الحكومة الحالية في مناقشة مشروع قانون مالية أعد من طرف حكومة أخرى ووفق برنامج حكومي آخر''.

وأفاد العضو في اللجنة التنظيمية للحملة الإنتخابية لحزب ''المصباح'' في التشريعيات الأخيرة، أن ''قانون المالية مفروض فيه دستوريا وقانونيا أن يكون صادقا، القانون الحالي بني على هيكلة حكومية لم تعد موجودة ، وبني على فرضيات اقتصادية لم تعد صحيحة وبالتالي لا يليق الاستمرار في مناقشته''.

هذا، وعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة على الساعة الرابعة بعد الزوال يوم أمس بمقر مجلس النواب، مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017، والذي كان مقررا البدء في مناقشته منذ نونبر 2016، لكن تعثر تشكيل الحكومة حال دون ذلك وهو ماتسبب في خسارات مالية للمقاولات التي تعتمد على الصفقات العمومية أو تلك التي أنهت أشغالها دون الحصول على المقابل.





