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قوات ''المينورسو'' تتعقب عناصر ''البوليساريو'' المنسحبين من ''الكركرات''

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 01:00 قوات المينورسو تتعقب عناصر البوليساريو المنسحبين من الكركرات | بوليتيك
قوات ''المينورسو'' تتعقب عناصر ''البوليساريو'' المنسحبين من ''الكركرات''
كشفت تقارير إعلامية متطابقة، أن قوات جديدة تابعة للمينورسو عززت تواجدها بمحيط منطقة ''الكركرات'' وبالضبط بالنقط التي كانت تتواجد بها العناصر المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو.

شوف تيفي

كشفت تقارير إعلامية متطابقة، أن قوات جديدة تابعة للمينورسو عززت تواجدها بمحيط منطقة ''الكركرات'' وبالضبط بالنقط التي كانت تتواجد بها العناصر المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو.

وحسب ذات ''المصادر'' فقوات حفظ السلام التابعة للمينورسو انتشرت بشكل كامل في منطقة الكركرات الحدودية، مباشرة بعد انسحاب عناصر البوليساريو التي كانت مرابطة بالمنطقة المتوترة منذ مدة، حيث توزعت قوات المينورسو إلى عدة مجموعات لتعويض مسلحي البوليساريو في جميع النقط حول منطقة الكركرات الحدودية.

ويأتي الإنتشار الجديد لقوات حفظ السلام بمنطقة الكركرات ليبلغ عدد المواقع الثابتة لقوات المينورسو بالصحراء المغربية وعلى الحدود مع موريتانيا والجزائر إلى ستة بعدما كانت تتموقع في ثلاث نقط خارج الجدار العازل وإثنان من وراء الجدار الرملي.



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الإنتشارالكركرات البوليساريو الانسحابشوف تيفي

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