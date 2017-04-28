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كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي و تتحدى أمريكا

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 00:55 كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي و تتحدى أمريكا | دولي
كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي و تتحدى أمريكا
أعلنت وكالة رويترز البريطانية، أن كوريا الشمالية أطلقت في تجربة جديدة اليوم الجمعة صاروخ باليستي بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، في الوقت الذي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة للحد

شوف تيفي

 أعلنت وكالة رويترز البريطانية، أن كوريا الشمالية أطلقت في تجربة جديدة اليوم الجمعة صاروخ باليستي بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ، في الوقت الذي دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة للحد من التهديد النووي لهذا البلد.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي إن ''كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من موقع بالقرب من بوكتشانغ فى بيونغانام-دو في وقت مبكر من صباح اليوم''.

 وأضافت ذات المصادر، أن الصاروخ انفجر بعد ثوان فقط من إطلاقه.

 

 

 

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كوريا الشمالية صاروخ اطلاق دولي

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