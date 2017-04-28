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بعد إجماع أعضاء مجلس الأمن...فرنسا تُشيد بمقترح ''الحكم الذاتي'' المغربي

بتاريــخ : 29 أبريل 2017 / 00:47 بعد إجماع أعضاء مجلس الأمن...فرنسا تُشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي | بوليتيك
بعد إجماع أعضاء مجلس الأمن...فرنسا تُشيد بمقترح ''الحكم الذاتي'' المغربي
أشاد المندوب الفرنسي بمجلس الأمن بالمقترح المغربي حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، و المقدم منذ سنة 2007 والمتمثل في '' الحكم الذاتي ''. وأعلن المندوب عن دعمه بلاده لفرقة البعثة الأممية

شوف تيفي

أشاد المندوب الفرنسي بمجلس الأمن بالمقترح المغربي حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، و المقدم منذ سنة 2007 والمتمثل في '' الحكم الذاتي ''.
وأعلن المندوب عن دعمه بلاده لفرقة البعثة الأممية المينورسو، لمواجهة التحديات والإكراهات الجديدة، معبرا عن رغبة فرنسا في إستمرار وقف إطلاق النار للأبد مشيدا بإنسحاب جميع الأطراف من ''الكركرات.

وإنصبت مواقف كل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكذا اليابان عن دعمهم للقرار الجديد لمجلس الأمن بعد إجتماعه مساء اليوم حول نزاع الصحراء المغربية، حيث أشاد الجميع بالمقاربة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة ''أنطونيو غوتيريس''.

وكان مجلس الأمن الدولي،قد دعا اليوم الجمعة، إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا على أن ''الواقعية وروح التوافق أساسيان'' لتحقيق تقدم في المفاوضات .

وشدد مجلس الأمن، في قراره رقم 2351 الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على أهمية ''التزام الأطراف بمواصلة مسلسل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات''، مشيرا إلى أن ''تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات ''.


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الصحراء المغربية انطونيو غوتيريس الصحراء شوف تيفي

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