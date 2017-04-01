السجن النافذ لـ عصابة ''CIH'' بالدارالبيضاء ﻿

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، المتهمين في ملف وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي « سياش » بالسجن النافذ نهاية الأسبوع الجاري، حيث حمل صك المتابعة اتهامات

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أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، المتهمين في ملف وكالة بنكية تابعة للقرض العقاري والسياحي « سياش » بالسجن النافذ نهاية الأسبوع الجاري، حيث حمل صك المتابعة اتهامات باختلاسات مالية بلغت 4ملايير و300 مليون سنتيم.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربيةفي عددها لنهاية الأسبوع، فإن غرفة الجنايات الإبتدائية قضت بالحبس في حق مُسير وكالة القرض العقاري والسياحي بالبرنوصي والمستخدمين اللذين شغلا مهام مختلفة بالوكالة المذكورة وهما عبد الكبير.ن وعبد الكريم .ح بـ4 سنوات حبسا نافذا فيما أدانت كلا من المستخدمين عبد المجيد .س وأصيل .ع بـ3سنوات حبسا نافذا.

أما فيما يخص كل من محمد.م ومحمد.ت فقد أصدرت المحكمة في حقهم سنتين سجنا، نافذة في حدود سنة، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق المكي.م وسنة ونصف حبسا نافذا لزوجة محمد كريم.د وزوجة عبد الكبير.ن.

و فيما بخصوص الدعوى المدنية فقد قضت الهيئة بأداء المتابعين غرامات مالية مختلفة المبالغ حيث قررت المحكمة في إحدى هذه الغرامات أداء المتهمين مبلغ مليار و191 مليون سنتيم وتعويض قدره 50 ألف درهم.

جدير بالذكر، أن المسؤول القانوني للصندوق العقاري والسياحي خلال جلسة سابقة قد أدلى بوثائق تثبت أن المتهمين عملوا على سحب الأموال من الوكالة البنكية باسم شركة باسم حارس بسيط وحصلوا على دفتر الشيكات والكمبيالات موضحا الطرق التي تم سلكها للحصول على تلك الأموال قبل أن ينكشف أمرهم.