عاجل:مجلس الأمن ينتصر للمغرب في قضية الصحراء المغربية ويمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة ﻿

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بإجماع كافة أعضائه، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، وكرس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا

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مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بإجماع كافة أعضائه، لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، وكرس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب''الجدية'' و''ذات المصداقية'' الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية نزاع الصحراء .

وفي قراره رقم 2351، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أنها ''أخذت علما بالمقترح المغربي المقدم، في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام، وترحب بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)''.

كما جدد مجلس الأمن التأكيد على دعوته ''الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي ''.

وأقر المجلس، في هذا الإطار، بأن ''التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل ''.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، من جانب آخر، دعوتها إلى ضرورة ''تسجيل'' سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مشددة على ''ضرورة بذل جهود في هذا الصدد''