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عاجل:بعد انسحاب البوليساريو من الكركرات..مجلس الأمن يُمدد بالإجماع مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30أبريل الجاري

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 23:55 عاجل:بعد انسحاب البوليساريو من الكركرات..مجلس الأمن يُمدد بالإجماع مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30أبريل الجاري | بوليتيك
عاجل:بعد انسحاب البوليساريو من الكركرات..مجلس الأمن يُمدد بالإجماع مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30أبريل الجاري
مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإجماع أعضائه الخمسة عشر مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018.

شوف تيفي:

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإجماع أعضائه الخمسة عشر مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018.

ويأتي الإنتشار الجديد لقوات حفظ السلام بمنطقة الكركرات ليبلغ عدد المواقع الثابتة لقوات المينورسو بالصحراء المغربية وعلى الحدود مع موريتانيا والجزائر إلى ستة بعدما كانت تتموقع في ثلاث نقط خارج الجدار العازل وإثنان من وراء الجدار الرملي.

هذا و كانت حبت جبهة (البوليساريو) قد سحبت مقاتليها من المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، في خطوة تعتبر دفعة للجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات
لإنهاء النزاع، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البوليساريو مهمة بعثة سحب المينورسو

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