رسميا:البوليساريو تنسحب من منطقة الكركرات على الحدود المغربية ﻿

سحبت جبهة (البوليساريو) مقاتليها من المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، في خطوة تعتبر دفعة للجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات لإنهاء النزاع، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة.

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سحبت جبهة (البوليساريو) مقاتليها من المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، في خطوة تعتبر دفعة للجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات لإنهاء النزاع، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نرحب بانسحاب جميع عناصر جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات" قرب الحدود الموريتانية، معتبرا أن "هذا الإجراء يجب أن يعزز احتمالات خلق بيئة (...) لاستئناف عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدتين".