بالصور.. محاولة ذبح فتاة في عمر الزهور في حديقة الملاح القريبة من القصر الملكي بفاس ﻿

علمت شوف تيفي أن فتاة عشرينية تعرضت لإعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص مجهول وذلك يوم الأحد المنصرم بحديقة الملاح القريبة من القصر الملكي بمدينة فاس.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن فتاة عشرينية تعرضت لإعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص مجهول وذلك يوم الأحد المنصرم بحديقة الملاح القريبة من القصر الملكي بمدينة فاس.

وأفادت الضحية لشوف تيفي أنها كانت عائدة إلى منزلها على مستوى حديقة الملاح حينما اعترض سبيلها شخص ذو نزعة إجرامية وسلب حقيبتها اليدوية وهاتفها النقال وشرع في التحرش بها بطريقة عنيفة حيث نزع ملابسها بقوة محاولا اغتصابها .

وأضاف ذات المصدر، أن الضحية وبعد إقدامها على الصراخ، قام المعني بالأمر بالإعتداء عليها بواسطة سلاحه الأبيض حيث وجه لها العديد من الطعنات في مختلف أنحاء جسدها وبالضبط بجانب عنقها و كأنه سيذبحها ، وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية كما تم فتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات الإعتداء الخطير الذي كاد أن ينهي بحياتها.