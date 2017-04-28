بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش ﻿

شوف تيفي: م.م/ م.ج
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، علمت شوف تيفي أن الإخوان المرنيسي قرروا إصدار أغنيتهم الجديدة تحت عنوان « هاهي دايزا ثاني » الجمعة المقبل
الأغنية و حسب مصادر شوف تيفي القريبة من المجموعة الغنائية،ستُغنى بستيل جديد، وستطرح على شكل فيديو كليب أبطاله الإخوان المرنيسي الذين سيتنافسون على خطف قلب فتاة جميلة و سيدخلون في صراع فني.
وكشفت مصادرنا، أن الأغنية المذكورة ستحمل كلمات وألحان زكرياء الريحي بينما سيقوم منصف المرنيسي بالتوزيع.
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