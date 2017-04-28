 بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي مضاربين وها علاش | ثقافة و فنون

بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش

هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها | حوادث و حقوق

هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها

الحكومة تدخل على خط فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية تطوان | حوادث و حقوق

الحكومة تدخل على خط فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' بكلية تطوان

مؤلم.. صباغ يلقى مصرعه بطريقة مروعة بالقليعة | حوادث و حقوق

مؤلم.. صباغ يلقى مصرعه بطريقة مروعة بالقليعة

عاجل.. سيارة مجهولة ترمي جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل.. سيارة مجهولة ترمي جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير..تفاصيل صادمة

القصة الكاملة لاغتناء مرداس... هكذا تحول من من أجير بـ1000 درهم إلى ملياردير | بوليتيك

القصة الكاملة لاغتناء مرداس... هكذا تحول من من أجير بـ1000 درهم إلى ملياردير

عاجل وحصري.. تفاصيل مثيرة تكشف أسرار التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمدينة مراكش+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل مثيرة تكشف أسرار التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمدينة مراكش+فيديو

يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل | مجتمع

يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل

رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس | بوليتيك

رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 23:06 بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي مضاربين وها علاش | ثقافة و فنون
بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، علمت شوف تيفي أن الإخوان المرنيسي قرروا إصدار أغنيتهم الجديدة تحت عنوان « هاهي دايزا ثاني » الجمعة المقبل

شوف تيفي: م.م/ م.ج

 بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، علمت شوف تيفي أن الإخوان المرنيسي قرروا إصدار أغنيتهم الجديدة تحت عنوان « هاهي دايزا ثاني » الجمعة المقبل

الأغنية و حسب مصادر شوف تيفي القريبة من المجموعة الغنائية،ستُغنى بستيل جديد، وستطرح على شكل فيديو كليب أبطاله الإخوان المرنيسي الذين سيتنافسون على خطف قلب فتاة جميلة و سيدخلون في صراع فني.

وكشفت مصادرنا، أن الأغنية المذكورة ستحمل كلمات وألحان زكرياء الريحي بينما سيقوم منصف المرنيسي بالتوزيع.

المرنیسي

المرنیسي

المرنیسي

المرنیسي

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ثقافة وفنون غیاب طویل الإخوان المرنیسي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..الفنان أمينوكس يخرج عن صمته بخصوص مرضه وهذا ما كشف عنه +صورة | ثقافة و فنون

عاجل..الفنان أمينوكس يخرج عن صمته بخصوص مرضه وهذا ما كشف عنه +صورة

هذه حقيقة وفاة الكوميدي العالمي ميستر بين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة وفاة الكوميدي العالمي ''ميستر بين''

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت العريف | ثقافة و فنون

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت العريف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من الأرشيف.. تسريب فيديو لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تايداوي الناس وسط مقهى شعبية | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

من الأرشيف.. تسريب فيديو لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تايداوي الناس وسط مقهى شعبية

بعد محاولتها الانتحار..شاهد عن قرب الحياة اليومية لمي عائشة..وهاشنو كادير كل صباح | بــووز

بعد محاولتها الانتحار..شاهد عن قرب الحياة اليومية لمي عائشة..وهاشنو كادير كل صباح

النشرة الاقتصادية : 28 أبريل 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 28 أبريل 2017

خبر اليوم.. مجلس الأمن يوجه ضربة موجعة لجبهة البوليساريو | خبر اليوم

خبر اليوم.. مجلس الأمن يوجه ضربة موجعة لجبهة البوليساريو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي مضاربين وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

بالصور.. بعد غیاب طویل عن الساحة الفنية.. الإخوان المرنیسي ''مضاربين'' وها علاش

هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها | حوادث و حقوق

هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها

الحكومة تدخل على خط فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية تطوان | حوادث و حقوق

الحكومة تدخل على خط فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' بكلية تطوان

مؤلم.. صباغ يلقى مصرعه بطريقة مروعة بالقليعة | حوادث و حقوق

مؤلم.. صباغ يلقى مصرعه بطريقة مروعة بالقليعة

﻿ ﻿
اليوم 19:50 GMT

عاجل وحصري.. تفاصيل مثيرة تكشف أسرار التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمدينة مراكش+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.