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هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 22:46 هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها | حوادث و حقوق
هزة أرضية بين مراكش وآسفي وهذه قوتها
كشفت مصادر محلية بمدينة مراكش، أن هزة أرضية خفيفة سُجِلت بجهة مراكش آسفي منتصف نهار الجمعة وصلت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

شوف تيفي

 كشفت مصادر محلية بمدينة مراكش، أن هزة أرضية خفيفة سُجِلت بجهة مراكش آسفي منتصف نهار الجمعة وصلت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

وأضافت ذات المصادر، أن الهزة تم تسجيلها بين مدينتي آسفي ومراكش في حدود الساعة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أنه ولحسن الحظ لم تُسفر الهزة الأرضية المذكورة عن أية خسائر مادية.

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مجتمع هزة أرضية مراكش وآسفي

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