الحكومة تدخل على خط فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' بكلية تطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مقرب من كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان قد أطلع المسؤولين المركزيين بالوزارة على آخر تطورات وحيثيات فضيحة المحادثات الجنسية بين

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر مقرب من كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان قد أطلع المسؤولين المركزيين بالوزارة على آخر تطورات وحيثيات فضيحة المحادثات الجنسية بين أستاذ جامعي وطالبات يبحثن على نقط عالية بكلية العلوم بتطوان.



وأضاف ذات المصدر، أن إتصالات أجريت بين مسؤولين حكوميين حول الفضيحة، مؤكدا بوجود تحقيق في الموضوع، وأن المجلس التأديبي للجامعة سينعقد للبث في الحادثة، لكن لاشيئ حسم لحد الآن.



هذا، وإحتج عشية اليوم طلبة كلية العلوم بتطوان، بعد إنتشار فضيحة المحادثات المخلة بالحياء بين أستاذ جامعي وطالبات، تكشف عن إتفاق حول "الجنس مقابل النقط".



وتشير آخر المعطيات حول دخول الشرطة على الخط، حيث سيتم فتح تحقيق في الفضيحة، خاصة وأن رئيس الجامعة سيضع شكاية لدى الأمن في هذه الفضيحة.