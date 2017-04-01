مؤلم.. صباغ يلقى مصرعه بطريقة مروعة بالقليعة ﻿

لقي «صباغ» قبل قليل من مساء يومه الجمعة مصرعه بمدينة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، إثر سقوطه من علو مرتفع، عندما كان قيد حياته يزاول عمله.

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لقي «صباغ» قبل قليل من مساء يومه الجمعة مصرعه بمدينة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، إثر سقوطه من علو مرتفع، عندما كان قيد حياته يزاول عمله.

وحسب موقع «الدراركة بريس» فإن الهالك وفور سقوطه من إحدى الطوابق العلوية، وجد نفسه فوق الأسلاك الكهربائية الشيء الذي زاد من معاناته، ليسقط بعد ذلك على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث.

وفور علمهم بالواقعة المؤلمة، انتقل إلى عين المكان رجال الدرك المكلي مرفوقين بالوقاية المدنية التي نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، من جانبها فتحت العناصر الأمنية فتحت تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الحادث المميت.