عاجل.. سيارة مجهولة ترمي جثة فتاة غارقة في الدماء بتنغير..تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن مدينة تنغير، اهتزت قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " أن مدينة تنغير، اهتزت قبل قليل من ليلة يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها فتاة في عمر الزهور.

وحسب مصدر "شوف تيفي " فإن سيارة مجهولة، ألقت بالفتاة البالغة من العمر قيد حياتها 27 سنة وسط الطريق وهي جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء نتيجة إصابتها بجروح على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الضحية تسكن بحي الوفاء بتنغير ، وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة.