عاجل وحصري.. تفاصيل مثيرة تكشف أسرار التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمدينة مراكش+فيديو ﻿

في جديد التحقيق الإيطالي الذي يتحدث عن دعارة القاصرين بمراكش، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الأمن فتحت بحثا لتشخيص هوية من تم تقديمهم كوسطاء في الفساد للتحقق من صحة هذه الادعاءات وتطبيق

"شوف تيفي"

في جديد التحقيق الإيطالي الذي يتحدث عن دعارة القاصرين بمراكش، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الأمن فتحت بحثا لتشخيص هوية من تم تقديمهم كوسطاء في الفساد للتحقق من صحة هذه الادعاءات وتطبيق القانون على ضوء ذلك.

وأكد المصدر ذاته أن مقدم البرنامج الايطالي "Luigi pellaza" حل بالمغرب مساء 26 شتنبر المنصرم برفقة صحفي من الاكوادور يعمل معه بالقناة كسائحين وليس بصفتهما المهنية كصحافيين. حيث حاولا تصوير مشاهد باستعمال كاميرا خفية، لكن عناصر الأمن تمكنت من ضبطه مباشرة بعد شروعه في عمليات التصوير وتم ترحيله رفقة زميله بقرار من السلطة الإدارية على متن أول طائرة متجهة نحو bergamo بإيطاليا صباح يوم 30 شتنبر 2016.

وأوضح ذات المصدر في كشفه عن معطيات جديدة بخصوص التحقيق الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصحافي الإيطالي قدم 400 درهم لقاصر يقوم ببيع المناديل مقابل التسجيل معه، هذا الأخير كان يتكلم بالدارجة عن معاناة البيع بالتقسيط بكل عفوية بينما كان مواطن آخر وهو من مدينة طنجة يتولى الترجمة باللغة الفرنسية، ويقوم بتحريف تصريحات القاصر مدعيا أنه يتعاطى للشذوذ باتفاق مع الصحافي الذي دفع له 1000 درهم ليقوم بهذا الدور الحقير ، مضيفا أن مصالح الأمن عند ضبطها لمقدم البرنامج حصلت على هذه التسجيلات التي تؤكد أن تصريحات القاصر كانت مفبركة ومدفوعة الأجر مما يضرب مصداقية ومهنية الطاقم الصحفي الايطالي.

وأفاد ذات المصدر كذلك إلى أن الصحافي الإيطالي وعندما تعذر عليه تسجيل مشاهد إباحية شرع في البحث عن إفادات مقابل مبالغ مالية، وهو ما يؤكد نيته المبيتة ومخالفته لأخلاقيات المهنة المتعارف عليها كونيا في العمل الصحافي، حيث استغل "كاميرا خفية" للحصول على تصريحات فتاة قاصر وسيدة تمتهن النقش بالحناء ترغبان فقط في الحصول على المال.

وأكد ذات المصدر أن الصحافي الإيطالي قام بتحقيقات أخرى في دول مثل "تايلند" إستطاع من خلالها فضح واقع الدعارة هناك ، ولهذا فأمام شفله في الحصول على تحقيق مشابه بالمغرب، قام بفبركة حلقته واستغل بعض اللقطات التي استطاع الاحتفاظ بها قبل تمكن المصالح الأمنية من إيقافه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المعربية، منعت الصحافي الإيطالي المذكور من الدخول إلى التراب الوطني لمدة 5 سنوات، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تصوير مشاهد تهدف إلى تشويه سمعة البلاد.