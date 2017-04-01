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يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 19:48 يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل | مجتمع
يخص الأساتذة..حصاد يُخبر الأساتذة بهذا القرار الهام الذي ينتهي أجله بداية شهر ماي المقبل
أفادت وزارة التربية الوطنية، أن الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لسنة 2017، تتطلب عدة شروط، منها أن الأستاذ الذي يرغب في الانتقال، عليه تعبئة الاختيارت المطلوبة والمصادقة على طلبه مباشرة

شوف تيفي

أفادت وزارة التربية الوطنية، أن الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس لسنة 2017، تتطلب عدة شروط، منها أن الأستاذ الذي يرغب في الانتقال، عليه تعبئة الاختيارت المطلوبة والمصادقة على طلبه مباشرة في الموقع المخصص لهذه العملية، وطبع هذا الطلب من الوقع نفسه وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه لمدير المؤسسة وذلك قبل 04 ماي المقبل.

وذكرت وزارة التربية الوطنية، في مذكرة لها موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أنه على المؤسسة التي يعمل فيها المترشح للانتقال، أن تتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في طلب المشاركة مع ملف المعني بالأمر وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية وتوقيع ختم طلب المترشح ثم طبع لائحة الطلبات المستخرجة من الموقع والمصادقة عليها وتسليمها مرفقة بالطلبات والوثائق اللازمة إلى المديرية الإقليمية في إرسالية واحدة قبل 04 ماي 2017.

ووضعت الوزارة مجموعة من المقتضيات العامة التي يجب على المرشحين الراغبين في الالتحاق بأزواجهم خارج المديرية الإقليمية الأصلية، منها إرفاق طلب المشاركة بشهادة العمل ونسخة من عقد الزواج المصادق عليه، كما يتعين ''لزوما تعبئة الاختيار الأولي للمعني بالمديرية الإقليمية التي يعمل بها الزوج، مشيرة إلى أن جميع الوثائق المرفقة بطلبات المشاركة يجب أن تكون حديثة العهد.

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شوف تيفي المغرب وزارة التربية الوطنية حصاد الأساتذة الحركة الانتقالية

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