 رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس ﻿
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رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 19:20 رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس | بوليتيك
رغم الخطاب الملكي..المواطنون مستاؤون من الغياب المتكرر للموظفين بأكاديمية سوس
طالب مصدر نقابي بجهة سوس ماسة في تصريح ''لشوف تيفي'' الوزير محمد حصاد ببعث لجنة تحقيق مركزية للوقوف عن الأسباب الحقيقية وراء غياب بعض الموظفين بأكاديمية سوس ماسة بدون وجه حق، وسط شكوى من المواطنين

شوف تيفي

طالب مصدر نقابي بجهة سوس ماسة في تصريح "لشوف تيفي" الوزير محمد حصاد ببعث لجنة تحقيق مركزية للوقوف عن الأسباب الحقيقية وراء غياب بعض الموظفين بأكاديمية سوس ماسة بدون وجه حق، وسط شكوى من المواطنين وآباء وأولياء التلاميذ.

وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته خوفا من إنتقام المسؤولين، أن قلة من الموظفين بالأكاديمية الجهوية لسوس ماسة هم من يقومون بواجبهم المهني على أحسن وجه، فيما آخرون يواصلون الغياب ولم ينجزوا ولو مهمة إدارية رسمية أو دراسة ملف إداري منذ شهور، و رغم الخطاب الملكي حول الإدارة في إفتتاح أول جلسة للبرلمان في الولاية الحالية، إلا أن الأوضاع تزداد سوءا بالأكاديمية في ظل عجز الوزير السابق عن تنظيم مباراة لمنصب مدير أكاديمية سوس التي بقيت شاغرة منذ مدة مع تعيين مسؤول مكلف إلى حين.

وأفاد ذات المصدر، أن الإنتماءات الحزبية والقرب من بعض المسؤولين في السلطة بالمدينة، جعل بعض موظفي المصالح بالأكاديمية وكأنهم تناسوا الخطاب الملكي الذي نادى بإصلاح الإدارة، بل أكثر من هذا أضحى بعض الموظفين ينشرون صور مشاركتهم في أنشطة فنية وإجتماعية تزامنا ووقت دوامهم الإداري.

وأوضح ذات المصدر، أن الحكامة الإدارية تعني محاسبة الموظفين على المهام التي يقومون بها، إذ لايعقل أن يكون موظف عمومي يتقاضى أجرا محترما ولايؤدي أي عمل يستفيذ منه المواطنون والتلاميذ على حد سواء، فيما العديد منهم كان في الأصل أستاذا، حيث كان من الممكن إعادتهم للإقسام، إن فشلوا في مهامهم الإدارية خاصة بالأكاديميات التي تشرف على قطاع التعليم بالجهة.

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