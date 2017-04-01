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مصادر.. إنسحاب ''البوليساريو'' من الكركرات ''تكتيكي ومؤامرة'' ضد المنتظم الدولي

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 19:08 مصادر.. إنسحاب البوليساريو من الكركرات تكتيكي ومؤامرة ضد المنتظم الدولي | بوليتيك
مصادر.. إنسحاب ''البوليساريو'' من الكركرات ''تكتيكي ومؤامرة'' ضد المنتظم الدولي
كشفت مواقع موريتانية طبقا لمصادرها الموثوقة بجبهة البوليساريو، أن إعلان البوليزاريو إنسحابها من ''الكركرات'' جزئي فقط و عملية تمويهية في إنتظار نجاح تمرير التعديل الروسي بمجلس الأمن الذي سيصدر

شوف تيفي

كشفت مواقع موريتانية طبقا لمصادرها الموثوقة بجبهة البوليساريو، أن إعلان البوليزاريو إنسحابها من "الكركرات" جزئي فقط و عملية تمويهية في إنتظار نجاح تمرير التعديل الروسي بمجلس الأمن الذي سيصدر قراراته حول الموضوع.

وحسب ذات المصادر، فقياديو الجبهة لاينوون الإنسحاب من البوليساريو، وإنما إعادة الإنتشار والعودة إلى الوراء إلى حين إستصدار قرار مجلس الأمن حول النزاع في الصحراء المغربية، حيث بدأت تتضح ملامح موقف الجزائر بتنسيق مع صنيعتها البوليساريو.

وأضاف ذات المصدر، بوجود "مؤامرة روسية جزائرية محبوكة" ﻹفراغ قرار مجلس الأمن من قوته السياسية والقانونية" حيث مباشرة بعد التعديل الروسي المرتقب ستعود العناصر المسلحة لجبهة البوليساريو إلى مكانها للضغط من جديد إلى حين موعد تقديم تقرير جديد لمجلس الأمن بعد ستة أشهر من طرف قادة المينورسو.

ويأتي تسريب "مؤامرات الجزائر والبوليساريو" تزامنا وقرار مجلس الأمن الدولي المرتقب المصادقة عليه يوم غد، والذي أمهل جبهة البوليساريو 30 يوما من أجل الانسحاب من منطقة الكركرات، بعد أن كان المغرب قد قرر الإنسحاب الأحادي من المنطقة.

‫شوف تيفي

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البوليساريو التعديل الروسي المينورسو المغرب شوف تيفي

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