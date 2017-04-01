عاجل وبالفيديو.. نايضة في كلية العلوم بتطوان بسبب فضيحة استغلال أستاذ لطالبات جنسيا مقابل منحهن نقاط عالية ﻿

شهدت كلية العلوم عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، عشية اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الطلبة لوقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم الشديد من فضيحة استغلال أستاذ لطالبات جنسيا مقابل

"شوف تيفي"

شهدت كلية العلوم عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، عشية اليوم الجمعة، تنظيم مجموعة من الطلبة لوقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم الشديد من فضيحة استغلال أستاذ لطالبات جنسيا مقابل منحهن نقاط عالية.

وصدحت أصوات الطلبة المحتجين بالعديد من الشعارات عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد وغضبهم من مضامين الفضيحة الأخلاقية التي هزت كلية العلوم بتطوان، ومست شرف العديد من الطالبات الشريفات منهن .

وكانت "شوف تيفي" قد توصلت بمحادثات مسربة بين الأستاذ صاحب الفضيحة وبعض الطالبات على الفايسبوك، والتي تحتوي على صور وعبارات مخلة بالحياء والتي تؤكد ربطه لعلاقات جنسية مع بعضهن في مكتبه أوبشقته الموجودة بمارتيل.