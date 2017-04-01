الاستقلاليون يُعبدون الطريق أمام نزار بركة لخلافة شباط ﻿

يعقد حزب الاستقلال، يوم غد السبت 29 أبريل 2017، مؤتمره الاستثنائي بالمقر المركزي للحزب، بعد خلافات قوية خلال الآونة الأخيرة بين أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الميزان وأمينه العام حميد شباط،

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يعقد حزب الاستقلال، يوم غد السبت 29 أبريل 2017، مؤتمره الاستثنائي بالمقر المركزي للحزب، بعد خلافات قوية خلال الآونة الأخيرة بين أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الميزان وأمينه العام حميد شباط، الذي انتهت بعقد ''صلح''، كان إلى حد ما سببا وراء وضع الاستقلاليين خلافاتهم جانبا ولو إلى حين.

ومن المرتقب أن يصادق المؤتمرين الاستقلاليين على تعديل مادتين أساسيتين من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، وهما المادة 91 بهدف توسيع عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العادي لتشمل كافة أعضاء المجلس الوطني، في حين يهدف تعديل المادة 54 إلى إسقاط شرط العضوية في آخر لجنة تنفيذية لمن يريد الترشح للأمانة العامة.

ويرى متتبعون للشأن الحزبي أن تعديل المادتين المذكورين من شأنه أن يفتح المجال أمام قيادات بارزة داخل حزب الاستقلال لمنافسة حميد شباط على الأمانة العامة للحزب، ومن بين هؤلاء نزار بركة.