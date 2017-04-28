عاجل..الفنان أمينوكس يخرج عن صمته بخصوص مرضه وهذا ما كشف عنه +صورة ﻿

بعد أقل من 24 ساعة من نشره لتديونة قام بحذفها، أعلن من خلالها إصابته بمرض سيبعده عن الساحة الفنية، خرج الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس عن صمته ، ونشر تدوينة ثانية على صفحته الرسمية

"شوف تيفي"

بعد أقل من 24 ساعة من نشره لتديونة قام بحذفها، أعلن من خلالها إصابته بمرض سيبعده عن الساحة الفنية، خرج الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس عن صمته ، ونشر تدوينة ثانية على صفحته الرسمية بالفايسبوك، طمأن من خلاله أصدقائه الفنانين وجماهيره، نافيا إصابته بمرض خطير وأوضح أمينوكس أنه قام بتحاليل، أظهرت إصابته بعياء حاد على مستوى التنفس، مؤكدا عودته في القريب العاجل إلى الساحة الفنية.

وكتب أمينوكس في تدوينته "أريد ان أطمئن أصدقائي الفنانين و جمهوري الغالي عن حالتي الصحيه كل ما يدور إشاعات ..لا صحة لها الحمد الله التحاليل أظهرت فقط عياء حاد على مستوى التنفس و ساعود لكم إن شاء الله غير الخلعه ..".