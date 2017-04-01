صادم...وزير حصل على منصب وزاري بعد إقتنائه علبة سجائر ليلا وقيادية بحزب ''الوردة'' تدخل على الخط ﻿

يبدو أن قصة وزير سابق في الحكومة، قد بدأت تخرج إلى العلن بعدما كانت حبيسة صالونات تجمعات القادة السياسيين بالمغرب.

شوف تيفي



يبدو أن قصة وزير سابق في الحكومة، قد بدأت تخرج إلى العلن بعدما كانت حبيسة صالونات تجمعات القادة السياسيين بالمغرب.

و خرجت القيادية بحزب الإتحاد الإشتراكي "خديجة قرياني" بتدوينة صادمة أعادت نقاش الوزير السابق الذي حصل على المنصب إلى الواجهة دون أن تكشف عن هويته أو انتمائه الحزبي مما خلط عدد من الأوراق ودفع الفايسبوكيين إلى لعبة الاحتمالات .



وقالت قرياني في تدوينتها، "هل بامكانك أيها الوزير السابق في حزب مشارك حاليا أن تتباهى بمشاركة.و بتواجد السخرة..تصل بك ان تكون خدوما مطواعا لتلبية رغبة اسيادك في اقتناء علبة سجائر في اخر الليل..مع انك قد تكون اقلعت عن التدخين، أو لا تدخن اصلا وربما تمثلت هنا، وامتثلت للمقولة الخديعة.... خادم الرجال سيدهم..".



وأضافت قرياني في ذات التدوينة، " أم كان ذلك من الشروط المطلوبة لاستوزارك..ان تصبح خادما اردى.. علبة سجائر يارجل..أينك من صهيل .. كاذب في حزبك وامام المواطنين وتقمص دور الساهر والخدوم لقضاياهم. .. قل مواء قط أقوى ..وإن كان لك أبناء.. أيها الوزير السابق " القائد "... كيف ترفع أمامهم عينك. ...بل كيف يمكنك أن تقنع حزبك و مواليك أنك مدافع عن الوطن وعن حزبك ....وهل لازال حزبك ومواليك يعولون عليك.."

وتابعت الإتحادية، "لاتقل لي على الاقل -..انك كذلك من أولائك القادة اللذين يلعقون الأحذية لاستوزار أبناءهم أو بناتهم ....وإلا فأنت أعلم أنه أو انها قد توضع في نفس ماطلب منك....فلا إحترام لخلف من سلف محتقر...تعفف أيها الوزير السابق من أجل أن تصون كرامة آبناءك اولا..."

ومن المحتمل جدا أن تخلف تدوينة خديجة قرياني الصادمة ردود فعل قوية خصوصا وأنها لم تكشف عن إسم الوزير السابق المقصود في تدوينتها .