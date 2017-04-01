''عضة'' قوية لمغربي تبتر أصبع شرطي إسباني وترسله للمستعجلات ﻿

وجد شرطي إسباني نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حين تعرض لعضة قوية من قبل مغربي، أليوم الجمعة، بعد أن حاول الشرطي حجز سيارته لكونه في حالة سكر متقدمة جدا، إلا أن المغربي لم يتقبل الأمر، فأقدم على تمزيق

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وجد شرطي إسباني نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حين تعرض لعضة قوية من قبل مغربي، أليوم الجمعة، بعد أن حاول الشرطي حجز سيارته لكونه في حالة سكر متقدمة جدا، إلا أن المغربي لم يتقبل الأمر، فأقدم على تمزيق أصبع الشرطي بشكل بشع، وفق ما أوردته القناة الإسبانية '' Madrid Contig''، في إحدى نشراته الإخبارية.

واستدعى الحادث نقل الشرطي الضحية على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات المحلية بمدينة خيتافي التي كانت مسرحا للحادث، بعد أن سالت الدم بغزارة من يد الشرطي الإسباني الذي قطعت أصبعه بشكل شبه كامل.

فيما وضعت المصالح الأمنية المحلية المغربي، مسبب الحادث رهن الاعتقال، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، في حين عبر الحزب الشعبي الحاكم عن تضامنه مع العنصر الأمني.