 رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا...إحتقان بمخيمات تندوف والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من الكركرات | بوليتيك

رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات''

ياربي السلامة..ومن الحب ما قتل:شخص يقتل سيدة رفضت الزواج به ضواحي القنيطرة ..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..ومن الحب ما قتل:شخص يقتل سيدة رفضت الزواج به ضواحي القنيطرة ..وهذه هي التفاصيل

خوفا من تكرار سيناريو إيديا مروحية الوردي تنقد رضيعا من الموت بمدينة الحسيمة | مجتمع

خوفا من تكرار سيناريو ''إيديا'' مروحية الوردي تنقد رضيعا من الموت بمدينة الحسيمة

عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو | دولي

عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو

فضيحة على الحدودية الإسبانية لمدينة مليلية المحتلة..وهاشنو كايدير البوليس الاسباني مع مومسات | مجتمع

فضيحة على الحدودية الإسبانية لمدينة مليلية المحتلة..وهاشنو كايدير البوليس الاسباني مع مومسات

هذه حقيقة وفاة الكوميدي العالمي ميستر بين | ثقافة و فنون

هذه حقيقة وفاة الكوميدي العالمي ''ميستر بين''

بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو | بوليتيك

بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو

عاجل وسار لبيضاوة.. حافلات جديدة للنقل العمومي ..هذه مميزاتها | مجتمع

عاجل وسار لبيضاوة.. حافلات جديدة للنقل العمومي ..هذه مميزاتها

هام..فرصة لا تعوض للراغبين في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية | مجتمع

هام..فرصة لا تعوض للراغبين في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات''

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 16:08 رسميا...إحتقان بمخيمات تندوف والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من الكركرات | بوليتيك
رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات''
كشف موقع '' المستقبل الصحراوي'' المقرب من جبهة البوليساريو نقلا عن مصدر رسمي رفيع المستوى أن خطوة الإنسحاب من منطقة الكركرات، التي إنطلقت منذ مساء أمس الخميس جاءت استجابة للتطورات الجارية بمجلس


بوليتيك
شوف تيفي

كشف موقع '' المستقبل الصحراوي'' المقرب من جبهة البوليساريو نقلا عن مصدر رسمي رفيع المستوى أن خطوة الإنسحاب من منطقة الكركرات، التي إنطلقت منذ مساء أمس الخميس جاءت استجابة للتطورات الجارية بمجلس الامن الدولي حول الصحراء المغربية، حيث تم إبلاغ الأمم المتحدة في رسالة خاصة بهذه الخطوة.

وحسب ذات المصدر، فقد شوهدت العديد من السيارات المحملة بالخيام والتابعة لجبهة البوليساريو، والتي كانت بمنطقة ''الكركرات'' تعود إلى مخيمات تندوف، حيث ينتظر خلال أيام قليلة عودة جميع العناصر المسلحة إلى جنوب الجزائر مباشرة بعد قرار الأمم المتحدة.

وحسب ذات المصدر، فقد إنطلقت موجة من الإحتجاجات صباح اليوم ضد قيادة ''البوليساريو'' بعد قرار إنسحابها من الكركرات، حيث تعالت أصوات الصحراويين المحتجزين بوضع حد لمعاناتهم اليومية، خاصة والأزمة الإقتصادية الخانقة التي تضرب المخيمات بعد وقف العديد من الدول والمنظمات لمساعداتها الإنسانية بفعل بيعها من طرف قادة البوليساريو في السوق السوداء، وصرف أموالها في زيارات سياحية بالخارج.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكركرات المسلحة الإنسحاب المينورسو الصحراويين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو | بوليتيك

بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما | بوليتيك

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما

خوفا من العقاب...البوليساريو تسحب قواتها المسلحة من منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك

خوفا من العقاب...''البوليساريو'' تسحب قواتها المسلحة من منطقة ''الكركرات'' الحدودية بين المغرب وموريتانيا

خبير.. مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالانسحاب الفوري من الكركرات مخافة العودة للحرب مُجددا | بوليتيك

خبير.. مجلس الأمن يأمر ''البوليساريو'' بالانسحاب الفوري من الكركرات مخافة العودة للحرب مُجددا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف صحتك مع Doc نسرين : شنو هو التدخين وكيفاش نتعالجو منو؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين
منذ 43 دقيقة

شوف صحتك مع ''Doc نسرين'' : شنو هو التدخين وكيفاش نتعالجو منو؟

بكاميرا خفية..شوفو مضاربة بالكروشيات فوسط محطة ولاد زيان | بــووز

بكاميرا خفية..شوفو مضاربة بالكروشيات فوسط محطة ولاد زيان

آخر تصريح للفنان أمينوكس قبل اعتزاله..الله يطعمنا حلال | بــووز

آخر تصريح للفنان أمينوكس قبل اعتزاله..الله يطعمنا حلال

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في الخيانة الزوجية | دين يسر

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في الخيانة الزوجية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا...إحتقان بمخيمات تندوف والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من الكركرات | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات''

ياربي السلامة..ومن الحب ما قتل:شخص يقتل سيدة رفضت الزواج به ضواحي القنيطرة ..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..ومن الحب ما قتل:شخص يقتل سيدة رفضت الزواج به ضواحي القنيطرة ..وهذه هي التفاصيل

خوفا من تكرار سيناريو إيديا مروحية الوردي تنقد رضيعا من الموت بمدينة الحسيمة | مجتمع

خوفا من تكرار سيناريو ''إيديا'' مروحية الوردي تنقد رضيعا من الموت بمدينة الحسيمة

عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو | دولي

عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.