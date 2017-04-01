رسميا...إحتقان بمخيمات ''تندوف'' والبوليساريو تخبر الأمم المتحدة بضرورة الإنسحاب من ''الكركرات'' ﻿

كشف موقع '' المستقبل الصحراوي'' المقرب من جبهة البوليساريو نقلا عن مصدر رسمي رفيع المستوى أن خطوة الإنسحاب من منطقة الكركرات، التي إنطلقت منذ مساء أمس الخميس جاءت استجابة للتطورات الجارية بمجلس



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كشف موقع '' المستقبل الصحراوي'' المقرب من جبهة البوليساريو نقلا عن مصدر رسمي رفيع المستوى أن خطوة الإنسحاب من منطقة الكركرات، التي إنطلقت منذ مساء أمس الخميس جاءت استجابة للتطورات الجارية بمجلس الامن الدولي حول الصحراء المغربية، حيث تم إبلاغ الأمم المتحدة في رسالة خاصة بهذه الخطوة.



وحسب ذات المصدر، فقد شوهدت العديد من السيارات المحملة بالخيام والتابعة لجبهة البوليساريو، والتي كانت بمنطقة ''الكركرات'' تعود إلى مخيمات تندوف، حيث ينتظر خلال أيام قليلة عودة جميع العناصر المسلحة إلى جنوب الجزائر مباشرة بعد قرار الأمم المتحدة.



وحسب ذات المصدر، فقد إنطلقت موجة من الإحتجاجات صباح اليوم ضد قيادة ''البوليساريو'' بعد قرار إنسحابها من الكركرات، حيث تعالت أصوات الصحراويين المحتجزين بوضع حد لمعاناتهم اليومية، خاصة والأزمة الإقتصادية الخانقة التي تضرب المخيمات بعد وقف العديد من الدول والمنظمات لمساعداتها الإنسانية بفعل بيعها من طرف قادة البوليساريو في السوق السوداء، وصرف أموالها في زيارات سياحية بالخارج.





