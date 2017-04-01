ياربي السلامة..ومن الحب ما قتل:شخص يقتل سيدة رفضت الزواج به ضواحي القنيطرة ..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علم لدى السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن عناصر الدرك الملكي بعرباوة، أوقفت، في وقت قياسي، شخصا يشتبه في ارتكابه جريمة القتل العمد راحت ضحيتها سيدة، وارتكبت، حوالي الساعة الخامسة فجرا، أمس

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، أن عناصر الدرك الملكي بعرباوة، أوقفت، في وقت قياسي، شخصا يشتبه في ارتكابه جريمة القتل العمد راحت ضحيتها سيدة، وارتكبت، حوالي الساعة الخامسة فجرا، أمس الخميس، بدوار الرزيكات التابع للجماعة القروية عرباوة بإقليم القنيطرة.

كما أصاب المشتبه فيه شقيقة الضحية بجروح خطيرة. وكانت السيدتان في طريقهما إلى مكان عملهما بضعية فلاحية.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها أن مرتكب هذه الجريمة كان قد أقدم على فعلته بعد أن رفضت الضحية طلبه للزواج.

وقد تم تقديم الظنين أمام العدالة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.



