خوفا من تكرار سيناريو ''إيديا'' مروحية الوردي تنقد رضيعا من الموت بمدينة الحسيمة ﻿

أفادت وزارة الصحة أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية،أسعفت مساء أمس الخميس 27ابريل2017، رضيع في حالة صحية حرجة.

شوف تيفي



أفادت وزارة الصحة أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية،أسعفت مساء أمس الخميس 27ابريل2017، رضيع في حالة صحية حرجة.

وقالت الوزارة، بحسب مصادرها، أنه تم نقل الرضيع عبر المروحية الطبية من المستشفى الجهوي بمدينة الحسيمة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مرفوقا بفريق طبي وشبه طبي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة لاستكمال العلاجات الضرورية للرضيع واستقباله بالمصلحة المناسبة لحالته.

ويضيف المصدر أن العملية تمت بنجاح بفضل الأطقم الطبية خاصة وأن حالة هذا الرضيع كانت تستدعي تدخلا سريعا لانقاد حياته.







