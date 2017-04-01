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عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 15:29 عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو | دولي
عاجل:هجوم جوي على العاصمة الروسية موسكو
قدمت إدارة مترو أنفاق موسكو الاعتذار للركاب بعد صدور إعلانات صوتية كاذبة، تشير إلى تعرض العاصمة لهجوم جوي، وذلك حسب ما كشفت عنه موقع ''روسيا اليوم''.

"شوف تيفي"

قدمت إدارة مترو أنفاق موسكو الاعتذار للركاب بعد صدور إعلانات صوتية كاذبة، تشير إلى تعرض العاصمة لهجوم جوي، وذلك حسب ما كشفت عنه موقع "روسيا اليوم".
وأوضح الموقع الروسي أن الإدارة، قدمت اعتذارها للركاب الذين سمعوا هذا الإعلان، وأوضحت أن الحادثة، وقعت بسبب عطل فني خلال أعمال صيانة أجهزة بث الإعلانات الصوتية. مشيرا إلى أن بث البلاغ الكاذب استمر لـ5 دقائق.

وأكدات الموقع أن صوت المذيع المسجل الذي أثار ذعر وهلع الركاب عندما بدأ بتكرار نفس التحذير، قائلا: "أيها الركاب المحترمون! لقد أُعلنت في المدينة حالة الخطر الجوي، عليكم أن تبقوا داخل المترو، فيما تعمل كافة أجهزة السلم المتحرك على إنزال الركاب إلى داخل المترو فقط".

 

‫شوف تيفي

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