فضيحة على الحدودية الإسبانية لمدينة مليلية المحتلة..وهاشنو كايدير البوليس الاسباني مع مومسات ﻿

ليس بالجديد ما يحدث يوميا عبر المعبر الحدودي بين نقطة بني أنصار التابعة لمدينة الناظور ومدينة مليلية المغربية المحتلة، والأزيد من 500 سنة، حيث يعاني جل المغاربة العابرين لهاته الحدود من نظرات

شوف تيفي:

ليس بالجديد ما يحدث يوميا عبر المعبر الحدودي بين نقطة بني أنصار التابعة لمدينة الناظور ومدينة مليلية المغربية المحتلة، والأزيد من 500 سنة، حيث يعاني جل المغاربة العابرين لهاته الحدود من نظرات السخرية والإهانة ومعاملة ذليلة لجواز السفر المغربي.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن البوليس الاسباني يسمح لمومسات قادمات من مدينة الناظور بالدخول إلى المدينة المحتلة دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز، في الوقت الذي يفرض فيه على الداخلين لغرض التجارة أو السياحة تأشيرة الدخول.

في الثماني سنوات الأخيرة فرضت الحكومة الإسبانية على ساكنة الناظور بداية من الساعة الواحدة ظهرا تأشيرة الدخول أو بطاقة الإقامة بمليلية، إلى أن لجئت لطلب الفيزا من القنصلية، لكن الغير مفهوم حسب المصدر ذاته كيف لكل هذه المعاناة التي تقضيها النساء الحمالات على الحدود اللواتي يعاملن بكل قسوة وعنصرية، وتدقيق في التأشيرات والأوراق الشخصية لكل فرد، في الوقت الذي يسمح لمومسات يحظون بترحاب من الشرطة الحدودية الإسبانية دون فرض تأشيرة لدخولهن إلى مليلية المحتلة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذه الوضعية!!!



