هذه حقيقة وفاة الكوميدي العالمي ''ميستر بين'' ﻿



''شوف تيفي''



مرة أخرى، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة جديدة ، استهدفت أحد أبرز الوجوه في السنيما العالمية، ويتعلق الأمر بوفاة الممثل الكوميدي البريطاني ''روان أتكيسون'' المعروف بـ ''ماستر بين'' عن عمر يناهز 62 سنة.





ونفت مصادر إعلامية عالمية ما تم تداوله، مؤكدة أن حبيب الملايين ''مستر بين'' ما يزال حيا يرزق بالرغم من أن صفحته الرسمية بالفايسبوك لم تتفاعل ولم تنفي أو تؤكد هذه الإشاعة.



تجدر الإشارة إلى أن ''مستر بين'' تعرض قبل أشهر لإشاعة مماثلة، حينما تم تداول خبر وفاته عن عمر يناهز 62 عامًا، بسبب أزمة صحية.



