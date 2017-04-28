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بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 14:49 بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو | بوليتيك
بالصور..إجتماع بين مسؤولين عسكريين مغاربة وروس بالعاصمة موسكو
نشرت صفحة ''القوات المسلحة الملكية''، صورا لإجتماع عسكري لمسؤولين مغاربة ونظرائهم من الجيش الروسي عُقد بالعاصمة موسكو.

بوليتيك
شوف تيفي

نشرت صفحة "القوات المسلحة الملكية"، صورا لإجتماع عسكري لمسؤولين مغاربة ونظرائهم من الجيش الروسي عُقد بالعاصمة موسكو.

وكشفت الصور، ترؤس الجنرال دوديفيزيون "عبد الفتاح الوراق" المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الإجتماع إلى جانب رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال “فاليري جيراسيموف”.

وحسب ما أوردته الصفحة المتخصصة في أخبار القوات المسلحة الملكية، فالجنرال الوراق يترأس وفدا عسكريا رفيع المستوى من المغرب، حيث ستمتد الزيارة يومين على أقل تقدير، سيجري فيها المسؤولون العسكريون من كلا الجانبين مباحثات حول آفاق التعاون العسكري بين البلدين بعد الزيارة التاريخية الأخيرة للملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

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المسؤولين العسكريين المباحثات المغرب موسكوشوف تيفي

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