عاجل وسار لبيضاوة.. حافلات جديدة للنقل العمومي ..هذه مميزاتها ﻿

كشفت شركة ''نقل المدينة'' عن اختراعها لحافلات جديدة، من المنتظر أن يتم العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تتوفر على العديد من المميزات.

"شوف تيفي"



كشفت شركة "نقل المدينة" عن اختراعها لحافلات جديدة، من المنتظر أن يتم العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تتوفر على العديد من المميزات.

وحسب شركة "نقل المدينة فإن الأمر يتعلق اختراع الحافلة النموذجية "mdina_ebus" بمحركات كهربائية 100 في المائة، و صفر انبعاثات غازية لثاني أكسيد الكربون.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي بالفايسبوك، مقطع فيديو يظهر مراحل تجهيز هذه الحافلة داخل أوراش شركة نقل المدينة بالبيضاء.



